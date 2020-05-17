Киев, по словам депутатов Верховной рады, начал менять стратегию по Донбассу

Представитель президентской партии «Слуга народа» Марина Бардина сказала, что Владимир Зеленский не пойдет по пути бывшего главы государства Петра Порошенко, так как он не дал положительных результатов. В эфире телеканала «НАШ» депутат сказала, что сейчас подход меняется в сторону выполнения минских соглашений и переговоров в рамках трехсторонней контактной группы. Бардина отметила, что при Зеленском Украина начала разведение войск, обмен пленными, и пытается организовать выборы на востоке страны.

В прошлом месяце президент Украины пообещал, что война в Донбассе завершится до конца его президентского срока.