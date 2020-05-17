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07:35, 17 мая 2020

По меньшей мере 10 пожарных серьезно пострадали при тушении возгорания в Лос-Анджелесе

По данным местных экстренных служб, огонь охватил одно из коммерческих зданий. Когда спасатели вошли внутрь, раздался взрыв. Что стало причиной ЧП пока неясно.
Телеканал NBC передает, что состояние пострадавших оценивается как критическое. Судя по вывескам, помещения, в которых произошел пожар, используются как склад или магазин.



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