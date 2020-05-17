Президент Франции сегодня посетит мероприятия по случаю восьмидесятилетия битвы в коммуне Монкорне

Это была одна из немногих побед республиканской армии над Германией.

Несмотря на все введённые из-за коронавируса ограничения, президент Эммануэль Макрон сегодня примет участие в церемонии, которая пройдет в двухстах километрах от Парижа. Там вспомнят сражение при Монкорне, где тогда еще полковнику Шарлю де Голлю удалось ненадолго отбросить немецкие войска. Как сообщает французская газета Le Figaro, президент пятой республики посещает это мероприятие впервые. Издание пишет, что восемьдесят лет назад в этой битве появилось Сопротивление, и в нынешних условиях президент Макрон специально напоминает согражданам об этой дате.



Франция считается одной из самых пострадавших от коронавируса стран. Всего там умерли более двадцати семи тысяч пациентов с этой болезнью. Сейчас на территории республики введен режим чрезвычайной ситуации, он продлится как минимум до десятого июля.

Ранее на этой неделе президент Макрон также призвал правительство быть готовым к повторному режиму изоляции из-за коронавируса. Он говорил, что такая необходимость может возникнуть в конце месяца.