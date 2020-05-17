Количество умерших от коронавируса в Москве превысило полторы тысячи

За прошедшие сутки жертвами инфекции в столице стал еще 71 человек. Такие данные приводит оперативный штаб. С начала эпидемии в городе зафиксировано почти 140 тысяч случаев заболевания.

Мировой опыт показывает, что раздавать бесплатно маски нецелесообразно и может привести к спекуляции. Об этом в нашем эфире рассказал первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы Алексей Немерюк.

Немерюк добавил, что граждане могут купить и многоразовые маски, тогда им не придется тратить деньги на ежедневную покупку средств защиты.

По всей России инфицировано более 270 тысяч человек – по тому показателю наша страна находится на втором месте в мире, уступая лишь Соединенным Штатам, где число зараженных приближается к полутора миллионам.