В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Об этом в интервью блогеру Руслану Курбанову в инстаграме сказал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. Он добавил, что считает неправильным разделять умерших граждан по профессиональной принадлежности, поэтому региональные власти не сообщают отдельную статистику по жертвам эпидемии среди медиков. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова говорила, что причиной массового заражения врачей является то, что они из-за тяжелого психического состояния не уделяют внимания защите при работе с коронавирусными пациентами.

Всего в Дагестане, по официальным данным, с начала эпидемии умерли 27 человек, заражены почти 3,5 тысячи.