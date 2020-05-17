Венедиктов: Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 24 июня

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 24 июня. О планах администрации президента написал в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Ранее газета «Коммерсант» также писала, что одной из дат может стать 75-я годовщина парада Победы в Москве.

При этом официально о новых сроках ничего не говорилось. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сказал агентству РИА Новости, что новую дату должен выбрать президент. ЦИК же, по его словам, был готов провести голосование и в апреле.