Новое правительство Израиля должно сегодня дать присягу

Ранее эту процедуру перенесли из-за проблем с назначением министров.

Впервые более чем за год в Израиле может появиться полноценный кабинет министров. Предполагалось, что это произойдет еще в минувшую среду, но церемонию принятия присяги правительства отложили, поскольку премьер-министру Беньямину Нетаньяху понадобилось больше времени на его формирование.



Чтобы прекратить затянувшийся период неопределённости, глава государства согласился изменить модель управления страной. В течение этого срока у Израиля впервые будет фактически два правителя. Политики условились, что первые восемнадцать месяцев страной будет руководить Беньямин Нетаньяху, а затем он передаст полномочия премьер-министра своему конкуренту на выборах, главе лево-центристской партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. При этом, в течение всего этого периода у них обоих будет право «вето» по особо важным вопросам.

Чтобы сформировать это правительство Израилю понадобилось три раза провести выборы в парламент.