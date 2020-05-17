Bloomberg снова изменило заголовок стать о жертвах пандемии в России

Первоначально публикация называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала западную прессу, которая заподозрила Москву в манипуляциях с информацией об умерших от коронавируса в стране. После этого агентство поменяло название статьи на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

В материале говорится о том, что в России, которая находится на втором месте в мире по числу заразившихся, уровень смертности ниже 1%, тогда как в США, например, в шесть раз выше.

Российские власти отвергают обвинения в занижении данных.

Кремлевские политтехнологи подготовили новые рекомендации к властям в период пандемии коронавируса. Соответствующие документы предоставил интернет-изданию «МБХ Медиа» Центр «Досье». В аналитической записке рекомендуется, в частности, среди причин низкой смертности от коронавируса называть особенности российского иммунитета. Об этом «Эху» рассказала главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло.

По словам Вероники Куцылло, политтехнологи также опасаются, что отмена нерабочих дней негативно скажется на рейтинге Владимира Путина.