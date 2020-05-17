Вывозные рейсы из Узбекистана, Киргизии, Молдавии и Армении вернут сегодня на родину несколько сотен россиян

По прилету они должны будут находиться в изоляции.

Из Ташкента самолет с россиянами на борту вылетит в Казань, из Кишинева соотечественники направятся в Москву, из Вены в Будапешт и только потом в Санкт-Петербург и Москву, из Бишкека рейс также отправится в Москву. Запланированный ранее вылет из Еревана в Воронеж перенесли на неделю.

За рубежом остаются десятки тысяч россиян, которые не могут вернуться из-за закрытия международного авиасообщения. Многие из них жаловались на то, что остались без денег и возможности снимать жилье. За финансовой помощью к российским властям обратились 50 тысяч человек. Размер выплат составляет 2400 рублей в день, но получить эти деньги можно только при наличии обратных билетов. Правительство выделило 900 миллионов рублей на помощь россиянам, которые не могут вылететь на родину. В начале апреля из резервного фонда на эти цели было направлено 500 миллионов рублей, а через месяц еще столько же.

Россия закрыла международное сообщение 27 марта.