Власти Турции могут открыть внутренний туристический сезон уже на следующей неделе

В эфире телеканала NTV министр культуры и туризма Мехмет Эрсой сказал, что, судя по ситуации с коронавирусом, авиаперелеты внутри страны могут возобновиться к концу месяца. Международные перевозки, по оценкам чиновника, начнутся во второй половине июня.

Обычно туристический сезон в Турции начинается в апреле, однако в этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса. По рекомендации властей, старт сезона был отложен. Новую инфекцию в стране впервые обнаружили в марте. К настоящему моменту число зараженных приближается к 150 тысячам.