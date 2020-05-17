Во Франции несколько сотен «желтых жилетов» вышли на акции протеста впервые после снятия ограничений по коронавирусу

По данным агентства Франс Пресс, разрозненные группы активистов появились в центре Тулузы и Нанта. Манифестации также прошли в Бордо, Лионе и Сен-Назере. Многие представители движения были в медицинских масках. Ранее власти предупреждали активистов о незаконности проведения митингов из-за угрозы распространения коронавируса.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции позапрошлой осенью. Первоначально поводом для массовых волнений стало повышении цен на бензин. Однако со временем список требований протестующих стал гораздо шире.