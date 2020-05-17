По данным агентства Франс Пресс, разрозненные группы активистов появились в центре Тулузы и Нанта. Манифестации также прошли в Бордо, Лионе и Сен-Назере. Многие представители движения были в медицинских масках. Ранее власти предупреждали активистов о незаконности проведения митингов из-за угрозы распространения коронавируса.
Акции «желтых жилетов» начались во Франции позапрошлой осенью. Первоначально поводом для массовых волнений стало повышении цен на бензин. Однако со временем список требований протестующих стал гораздо шире.
Во Франции несколько сотен «желтых жилетов» вышли на акции протеста впервые после снятия ограничений по коронавирусу
По данным агентства Франс Пресс, разрозненные группы активистов появились в центре Тулузы и Нанта. Манифестации также прошли в Бордо, Лионе и Сен-Назере. Многие представители движения были в медицинских масках. Ранее власти предупреждали активистов о незаконности проведения митингов из-за угрозы распространения коронавируса.