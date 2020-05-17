Италия с 3 июня намерена отменить обязательный карантин для граждан, прибывающих из других стран ЕС

Кроме того, будут сняты ограничения на межрегиональные поездки – об этом сказал премьер-министр Джузеппе Конте.

Действия Рима раскритиковала Франция. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер назвал решение Италии односторонним, и сказал, что оно не соответствует тому, что Европа должна делать сообща. Он сказал, что планирует обсудить этот вопрос со своим итальянским коллегой. Италия, также как Франция, Испания и Германия находятся в топе стран по числу заразившихся коронавирусом.