Российское судно-трубоукладчик пришвартовалось в порту логистического центра «Северного-потока-2»

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на портал, отслеживающий перемещения кораблей Marine Traffic. Ранее судно «Академик Черский» стояло на якоре неподалеку от гавани.

Трубоукладчик называют единственным российским судном, способным завершить строительство газопровода после того, как из-за американских санкций из проекта вышла швейцарская компания Allseas, прокладывающая магистраль по дну Балтийского моря. В октябре прошлого года Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 провести участок газопровода в территориальных водах скандинавского государства.