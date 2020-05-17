Власти Петербурга назвали плановой закупку немецких аппаратов ИВЛ для больницы, пострадавшей от пожара

Ранее в экстренных службах предположили, что причиной возгорания, унесшего жизни пяти пациентов, стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких, собранного Уральским приборостроительным заводом. Между тем, как пояснил в разговоре с агентством РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению, поставки оборудования из-за рубежа не носили экстренный характер. При этом, согласно данным портала госзакупок, соответствующий тендер был размещен через несколько дней после ЧП.

После двух случаев возгорания – в больницах Петербурга и Москвы – следователи начали проверку екатеринбургского производства.