В Дагестане жертвами внебольничной пневмонии стали почти 700 человек

Об этом сказал глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов. Как пишет сайт «Медиазона», интервью с чиновником в инстаграме опубликовал блогер Руслан Курбанов. Отвечая на вопрос, почему коронавирус считается отдельно от пневмонии, министр ответил, что соответствующий диагноз выявляет Роспотребнадзор. Гаджиибрагимов добавил, что министерство потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусом и работает с этими случаями, как с «ковидными пациентами».

Согласно официальным данным, в республике жертвами эпидемии стали 27 человек.