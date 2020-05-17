Для окончательной оценки смертности от коронавируса ВОЗ ждет большего количества данных в мировом глобальном масштабе

Об этом говорится в ответе Всемирной организации здравоохранения на запрос газеты РБК. Издание просило прокомментировать публикацию агентства Bloomberg, которое отметило низкий уровень смертности от эпидемии в России и написало о том, что ВОЗ ведет переговоры с Москвой об официальной статистике на этот счет. Эту информацию в организации опровергли.

Публикация ранее вызвала негативную реакцию у российских властей. В правительстве заверили, что никогда не манипулировали официальной статистикой, в том числе и отражающей число жертв коронавируса.