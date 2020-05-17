В Москве охранник магазина ранил из пистолета двух человек

Как рассказали агентству ТАСС в полиции, конфликт между мужчинами произошел на улице Просторной неподалеку от станции метра «Преображенская площадь». По некоторым данным, все они были в состоянии алкогольного опьянения. Предполагается, что нападавший использовал травматический пистолет. Один из пострадавших находится в больнице, другой – в отделении полиции. Стрелявший задержан.