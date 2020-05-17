Власти ОАЭ назвали фейками сообщения о гибели главы МИД

Государственный министр Анвар Гаргаш написал в твиттере, что разговаривал с Абдаллой бен Заидом. По словам чиновника, они «долго смеялись над фейками, созданными катарским аккаунтами».

Ранее в социальных сетях появилось видео горящего автомобиля, в котором якобы мог находится министр иностранных дел – принц, которой приходится сыном основателю страны. Турецкое издание Straturka писало, что шейх мог погибнуть в результате теракта в Абу-Даби.