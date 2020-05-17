Авиаперевозки внутри России по итогам года сократятся как минимум вдовое

Такую оценку дал министр транспорта Евгений Дитрих. Он сказал, что сводный отчет Международной организации гражданской авиации предполагает два возможных сценария. По одному из них ежемесячный объем перевозок восстановится уже к концу года, однако для этого нужно будет возобновить полеты в прежнем режиме уже летом. Согласно другому сценарию, деятельность авиакомпаний возобновится в прежнем режиме только осенью. И тогда отрасль сможет окончательно восстановиться только через год. Слова министра приводит агентство «Интерфакс».

Дитрих также отметил, что ввести в самолетах меры социального дистанцирования не получится, потому что из-за этого снизиться нагрузка и как следствие резко вырастет стоимость билета.