Данные тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ

Вице-президент по политике в области IT Марсель Колайя рассказал изданию Politico о том, что речь идет об учетных записях, которые содержали конфиденциальные сведения, в том числе зашифрованные пароли. О том, какую политическую группу затронула утечка официально не говорится, однако, по сведениям Politico, от действий хакеров пострадала Европейская народная партия – крупнейшая фракция в парламенте. Впрочем, ее представитель Педро Лопес де Пабло утверждает, что база данных устарела.