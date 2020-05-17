Данные тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ

Вице-президент по политике в области IT Марсель Колайя рассказал изданию Politico о том, что речь идет об учетных записях, которые содержали конфиденциальные сведения, в том числе зашифрованные пароли. О том, какую политическую группу затронула утечка официально не говорится, однако, по сведениям Politico, от действий хакеров пострадала Европейская народная партия – крупнейшая фракция в парламенте. Впрочем, ее представитель Педро Лопес де Пабло утверждает, что база данных устарела.
2020-05-17T03:12:33+03:00
2020-05-17T03:12:33+03:00
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03:12, 17 мая 2020
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