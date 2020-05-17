Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер от коронавируса

Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия». Шудегову было 67 лет. В конце 90-х он стал заместитель председателя республиканского правительства, а позже стал представлять Удмуртию в Совете Федерации. Политик также входил в состав депутатов Госдумы пятого и шестого созывов. Вплоть до 2016 года он был заместителем главы комитета нижней палаты парламента по образованию. В том же году Шудегов покинул должность руководителя регионального отделения партии.
2020-05-17T03:12:27+03:00
2020-05-17T03:12:27+03:00
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03:12, 17 мая 2020
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