Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер от коронавируса

Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия». Шудегову было 67 лет. В конце 90-х он стал заместитель председателя республиканского правительства, а позже стал представлять Удмуртию в Совете Федерации. Политик также входил в состав депутатов Госдумы пятого и шестого созывов. Вплоть до 2016 года он был заместителем главы комитета нижней палаты парламента по образованию. В том же году Шудегов покинул должность руководителя регионального отделения партии.