Bloomberg снова изменило заголовок стать о жертвах пандемии в России

Первоначально публикация называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала западную прессу, которая заподозрила Москву в манипуляциях с информацией об умерших от коронавируса в стране. После этого агентство поменяло название статьи на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

В материале говорится о том, что в России, которая находится на втором месте в мире по числу заразившихся, уровень смертности ниже 1%, тогда как в США, например, в шесть раз выше.

Российские власти отвергают обвинения в занижении данных.