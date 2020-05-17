В Ленинградской области закрыли торговые центры, возобновившие работу

В ТЦ площадью свыше 25 тысяч квадратных метров не получилось обеспечить требования санитарных норм связанных с коронавирусом – это следует из постановления, опубликованного пресс-службой губернатора региона. Под закрытие попали два торговых комплекса «Мега», которые официально объявили об открытии 14 мая, а через день были эвакуированы.

После того, как президент Владимир Путин отменил режим нерабочих дней, власти Ленинградской области разрешили частично возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть заведения сферы услуг.