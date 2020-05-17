Граждане Пуэрто-Рико на референдуме решат вопрос о присоединении к США

Глава правительства Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект, согласно которому на голосовании, назначенном на 3 ноября, должен решиться вопрос о том, станет ли Пуэрто-Рико 51 штатом Америки – пишет газета El Nuevodia. Пуэрто-Рико является зависимой от Соединенных Штатов территорией, имеющей свою конституцию и власть. Связь же заключается в наличии общего гражданства, валюты и обороны.

На референдуме 2012 года вхождение в состав США уже поддержали почти две трети голосовавших, однако эту инициативу не поддержал американский Корнгресс.