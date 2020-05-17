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02:07, 17 мая 2020

Москвичей призвали соблюдать осторожность из-за сильного ветра в городе

В сообщении Центра организации дорожного движения говорится, что порывы могут достигать скорости 18 метров в секунду. В связи с этим горожанам посоветовали оставаться дома.
Ранее синоптики спрогнозировали прохладную погоду в течение почти всей следующей недели. Столбик термометра вряд ли поднимется выше 16 градусов, что считается достаточно низким показателем для второй половины мая.



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