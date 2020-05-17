Минфин США снова попросил американский суд отложить иск Олега Дерипаски

Российский миллиардер уже больше года пытается оспорить включение в санкционный список, однако Управление по контролю за иностранными активами считает требования бизнесмена необоснованными.

Ограничительные меры в отношении предпринимателя и его компаний En+ и «Русал» были введены в 2018 году. Ущерб от действий американских властей Дерипаска оценивал в 7,5 миллиардов долларов, то есть примерно в 80% своего состояния. Позже санкции с компаний сняли, но сам бизнесмен все еще остается в «черном списке» Минфина США.