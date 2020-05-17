Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом

Это первый случай выявления инфекции у игрока Российской премьер-лиги. Как сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу команды, перуанец пока не госпитализирован, и находиться в Москве. В клубе считают, что он сможет вернуться к тренировкам в течение трех-четырех недель.

Сезон РПЛ был приостановлен на фоне эпидемии коронавируса. Матчи российского первенства планируется возобновить 21 июня.