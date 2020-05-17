Врачи получили возможность пожаловаться на невыплаты надбавок на портале Госуслуг

Министерство связи создало специальный раздел по поручении премьер-министра Михаила Мишустина.

Позавчера президент Владимир Путин раскритиковал чиновников из-за несвоевременных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными и пообещал вернуться к вопросу в начале следующей недели. В тот же день глава Следственного комитета поручил организовать проверку сообщений о невыплатах надбавок и при наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела.