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02:07, 17 мая 2020

Врачи получили возможность пожаловаться на невыплаты надбавок на портале Госуслуг

Министерство связи создало специальный раздел по поручении премьер-министра Михаила Мишустина.
Позавчера президент Владимир Путин раскритиковал чиновников из-за несвоевременных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными и пообещал вернуться к вопросу в начале следующей недели. В тот же день глава Следственного комитета поручил организовать проверку сообщений о невыплатах надбавок и при наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела.



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