Власти США не исключают нового обвала на финансовых рынках

Цены на активы остаются уязвимыми на фоне пандемии – сообщает Федеральная резервная система США. В ведомстве отдельно отметили, что под серьезным давлением может оказаться рынок недвижимости. Этой отрасли нужно больше времени для того, чтобы отреагировать на изменения в экономической ситуации.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл говорил, об угрозе продолжительного воздействия негативных последствий на экономику от коронавируса. Он назвал масштабы и темпы спада беспрецедентными со времен Второй мировой войны.