«Евровидение» в следующем году пройдет в Роттердаме

Соответствующее соглашение заключил Европейский вещательный союз и его нидерландские члены. Город должен был принять песенный конкурс в 2020 году, однако на фоне пандемии, мероприятие было решено отменить.

Участникам «Евровидения» в следующем году нельзя будет использовать песни, подготовленные для несостоявшегося конкурса. При этом страны могут заявить новых исполнителей, или же оставить тех, кто собирался выступить в этом году.