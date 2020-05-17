РЖД запустит дополнительные поезда «Сапсан» для соблюдения социальной дистанции

Для пассажиров, планирующих поездку до 28 мая включительно действует временная схема рассадки в вагонах. Как следует из сообщения на сайте компании, разместиться на соседних сидениях можно будет только пассажирам, путешествующим семьей.

Ранее временный график высокоскоростных поездов между Москвой и Петербургом продлили до конца мая в связи со снижением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В целом, пассажиропоток РЖД в апреле снизился на 80%.