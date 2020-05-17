Пентагон во второй раз попытается запустить на орбиту секретный беспилотный шаттл

Старт был перенесен на сутки из-за непогоды в районе космодрома – сильного ветра, облачности и проливного дождя. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на компанию-оператора United Launch Alliance. По неофициальным данным, в ходе запуска военные намерены протестировать технологии перехватчика, способного инспектировать и уничтожать чужие космические спутники.

Из-за переноса старта, свой запуск была вынуждена отложить компания SpaceX. Она планировала сегодня доставить на орбиту очередную партию спутников связи Starlink.