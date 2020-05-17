Американские ученые обнаружили антитело, полностью блокирующее коронавирус

Глава биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи утверждает, что найденное решение работает на 100% — его слова приводит телеканал Fox News. Впрочем, приступить к выпуску лекарства компания пока не может, так как испытания проводились только в лабораторных условиях. Предполагается, что в месяц будет производиться до 200 тысяч доз препарата.

Всемирная организация здравоохранения включила в список перспективных вакцин от коронавируса девять российских разработок. Ранее лидеры большинства стран выступили за бесплатное распространение лекарства в мире.