Количество умерших от коронавируса в Москве превысило полторы тысячи

За прошедшие сутки жертвами инфекции в столице стал еще 71 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.С начала эпидемии в городе зафиксировано почти 140 тысяч случаев заболевания.

По всей России инфицировано более 270 тысяч человек – по тому показателю наша страна находится на втором месте в мире, уступая лишь Соединенным Штатам, где число зараженных приближается к полутора миллионам.