В ряде российских регионов сегодня примут решение о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса

После заседания оперативного штаба с главным санитарным врачом власти Самарской области озвучат свое решение о продлении карантина – срок действия ограничительных мер в регионе истекает сегодня. В области зафиксировано более 1300 случаев заражения коронавирусом, за сутки плюс 70 человек. При этом руководство отмечает, что процесс выздоровления идет очень активно. В соседней Оренбургской области почти столько же заболевших, и сегодня также истекает срок действия режима изоляции. А решение о его отмене или продлении пока не объявлено. Подписать соответствующий указ сегодня обещал губернатор Денис Паслер, который настроен на смягчение правил. В Кузбассе, где выявлено 3 сотни инфицированных, ограничения, связанные с режимом повышенной готовности, действуют последний день. Такая же ситуация и в Крыму, где уже объявили об отмене с понедельника обязательной изоляции. А в Ставрополье и Пензенской области, напротив, ограничения пока решили продлить.

Владимир Путин объявил об окончании так называемого режима выходных дней 11 мая – на пике заболеваемости коронавирусом. Он продлил полномочия властей регионов по введению ограничений из-за эпидемии