В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

Общее число умерших от новой инфекции в столице превысило полторы тысячи. Об этом поздно вечером сообщили в оперативном штабе. По последним данным федерального штаба, в России выявлено 272 тысячи инфицированных коронавирусом, с начала пандемии вылечились 63 тысячи человек, скончались более 2,5 тысяч.