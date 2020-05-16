Бывший сенатор и депутат Госдумы Виктор Шудегов умер от коронавируса. Это сообщили в удмуртском отделении партии «Справедливая Россию», в которую он входил. Шудегову было 67 лет. Он родился в Удмуртии, был вице-премьером республики, затем представлял ее в Совете Федерации, где возглавлял комитет по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.