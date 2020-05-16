Министр транспорта сообщил о фактической невозможности соблюдать социальную дистанцию в самолетах. Если ее ввести, то цена билета вырастет до 70 тысяч рублей, сказал Евгений Дитрих. По его словам, для того чтобы перевозки были рентабельными, борт должен быть заполнен на 72–75%. Он добавил, что полеты из России в другие страны могут возобновиться в июле или в сентябре. Первую дату предполагает так называемый оптимистичный сценарий, вторую – базовый.