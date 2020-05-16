Власти Франции раскритиковали Италию за решение открыть границы. Свободное передвижение между Италией и странами ЕС возобновляется с 3 июня, заявил в телеэфире премьер-министр республики Джузеппе Конте, передает ТАСС. По его словам, это создаст условия для возобновления туризма. В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отметил. Что такое решение не соответствует идее солидарности стран ЕС. Он подчеркнул важность согласовывать подобные решения на европейском уровне и добавил, что на выходных обсудит этот вопрос с главой МВД Италии, передает газета «Фигаро».
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