Следствие не смогло установить время и место преступления, в котором обвиняют создателя проекта «Омбудсмен полиции». Это сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Бывшего полицейского Владимира Воронцова, известного разоблачительными публикациями, обвиняют в вымогательстве. Свою вину он не признает. Адвокат Воронцова Сергей Бадамшин сообщил ««Интерфаксу», что обратился в прокуратуру Москвы с жалобой на руководство изолятора временного содержания, которое отказывается переводить его подзащитного в камеру для некурящих.