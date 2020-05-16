Венедиктов: Голосование по поправкам в Конституцию могут провести в годовщину первого парада Победы — 24 июня

Голосование по поправкам в Конституцию могут провести в годовщину первого парада Победы — 24 июня. О таких планах администрации президента сообщил в своем «телеграм-канале» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. О том, что голосование проведут в конце июня, написала позже этим вечером в «Телеграме» и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак.

В свою очередь, заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сказал РИА «Новости», что дату голосования определит президент. По его словам, избирательная система находится в состоянии готовности.