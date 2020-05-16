Чемпионат немецкой бундеслиги возобновился после перерыва первым из пяти ведущих первенств Европы

Матчи проходят без публики. В Мехенгладбахе эту проблему решили с помощью манекенов, одетых в футболки местного клуба. Впрочем, картонные фигуры бесстрастны и стадионы все равно выглядят пустыми и гулкими, но это все же лучше, чем жить без футбола.

Первый посткоронавирусный гол забил норвежский вундеркинд Эрлин Холанд, который открыл счет в матче между дортмундской «Боруссией» и «Шальке». Товарищи Холанда забили еще три гола и победили 4-0. Клубу «Аугсбург» пришлось играть без тренера, поскольку Хайко Херлих был наказан за нарушение самоизоляции. В его отсутствие команда проиграла «Вольфсбургу» 1:2.

В Лейпциге из-за ограничения количества людей на стадионе, не более 322, запасных доставляли на трибуны с помощью трапа, который позаимствовали в местном аэропорту.

Лидер Бундеслиги мюнхенская «Бавария» свой первый матч после перерыва сыграет в воскресенье против берлинского «Униона».