Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе. Об этом сказал директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам Гинцбурга, исследователи уже готовы опробовать вакцину на себе.