Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности от коронавируса в России в 7,5 раз ниже, чем по миру в целом. Вице-премьер в телеэфире объяснила низкие показатели смертности тем, что принятые меры позволили замедлить распространение инфекции, передает РИА «Новости». Между тем по числу выявленных зараженных Россия на втором месте в мире после США. В нашей стране их, по последним официальным данным, более 270 тысяч. Скончались более 2,5 тысяч человек.

Ранее западные газеты New York Times и Financial Times написали, что официальная смертность в России от коронавируса может на 70% отличаться от реальной. Российский МИД потребовал от изданий опубликовать опровержения.