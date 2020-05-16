Врачи в Чечне извинились за свои жалобы на нехватку масок. Медики были плохо ознакомлены с ситуацией, сказал в эфире телеканала «Грозный» врач-уролог Гудермесской больницы Аюб Налаев.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что врачи в полном объеме обеспечены средствами защиты. При этом, как передает «Интерфакс», чиновник сказал, что в республике заразились коронавирусом 50 врачей. Одна из них, беременная женщина, скончалась.