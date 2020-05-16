Компания SpaceX перенесла запуск на орбиту интернет-спутников из-за старта сверхсекретного шаттла Пентагона. Из-за дождей намеченный на сегодня запуск беспилотного корабля многоразового использования X-37B был отложен на завтра. А в воскресенье компания Илона Маска должна была запустить на орбиту спутники проекта Starlink. Теперь это собираются сделать в понедельник.