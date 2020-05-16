В столицах Великобритании и Польши задержаны протестующие против карантина. Из лондонского Гайд-парка полицейские увезли в отделение почти 20 человек. Сред них был и Пирс Корбин, старший брат лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Как передает телеканал «Скай-ньюс», около десятка противников карантина собрались в Саутгемптоне, порядка 20 устроили демонстрацию в Белфасте, небольшие митинги прошли в Эдинбурге и Глазго.

В Варшаве, как передает корреспондент «Эха», были задержаны около 40 человек. Всех доставленных в полицию в Великоритании и Польше, вероятно, ждут штрафы за нарушение изоляции.