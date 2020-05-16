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21:06, 16 мая 2020

В Челябинске почти 150 водителей скорой помощи обратились в СК

В Челябинске почти 150 водителей скорой помощи обратились в Следственный комитет. Они пожаловались на неполные выплаты надбавок за работу с коронавирусными пациентами. Об этом «Новой газете» рассказал координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, подготовивший заявление в СК. Он добавил, что до этого водители обращались в прокуратуру, которая пообещала провести проверку. С заявителями при этом пока никто из ведомства не связывался.

Накануне Владимир Путин раскритиковал чиновников за то, что медикам предоставляли доплаты за отработанные часы. После этого правительство решило, что размер надбавок будет рассчитываться по самому факту работы, а не по времени.



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