Власти Москвы считают, что бесплатная раздача масок приведет спекуляциям и их перепродаже на черном рынке. О такой позиции рассказал в эфире «Эха» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

С 12 мая в Москве маски и перчатки обязательны для появления в общественных местах. На днях «Русская служба Би-би-си» сообщила, что мэрия продает маски в метро, изготовленные на заводе, который купило столичное правительство.