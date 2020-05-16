Мозаику со Сталиным перенесли из главного храма Минобороны в музей. Он находится в подмосковном парке «Патриот», где размещен и недавно построенный собор. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. Ранее в главном храме вооруженных сил была мозаика с Владимиром Путиным и другими государственными деятелями. Потом ее убрали.